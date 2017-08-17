 تغريم 7 شركات أرز 46 مليون ريال.. اتقفت على تثبيت الأسعار رغم انخفاضها عالميا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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تغريم 7 شركات أرز 46 مليون ريال.. اتقفت على تثبيت الأسعار رغم انخفاضها عالميا

تغريم 7 شركات أرز 46 مليون ريال.. اتقفت على تثبيت الأسعار رغم انخفاضها عالميا
المناطق - الرياض

غرم مجلس المنافسة إحدى شركات استيراد وبيع الأرز خمسة ملايين ریال؛ لتكون ثاني غرامة يفرضها المجلس على شركات الأرز خلال ثمانية أيام فقط.

وبذلك وصل إجمالي قيمة الغرامات التي فرضها المجلس حتى أمس على شركات الأرز المخالفة العاملة في السوق السعودية 46 مليون ریال، وزعت على سبع شركات، خمس منها حصلت على مخالفتين بإجمالي غرامات بلغ ثمانية ملايين ریال للشركة الواحدة، واثنتان حصلتا على غرامة واحدة بتكلفة ثلاثة ملايين ریال.

يأتي ذلك بعدما دأب المجلس على فرض غرامات بقيمة ثلاثة ملايين ريال على شركات الأرز في المخالفة الأولى، وخمسة ملايين ريال عند تكرار الشركة للمخالفة، لتسجل مخالفة أمس الرقم 12، التي أعلنها المجلس بشأن شركات الأرز خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما نقلت “عكاظ”.

وترجع مخالفات شركات الأرز إلى عدد من الأسباب، أربعة منها نتيجة الاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز، والاتفاق مع عدد من الشركات على فرض اشتراطات على عمليات البيع مع الأسواق المركزية، والاتفاق على تقاسم الأسواق والتحكم في أسعار السلع، وخمس مخالفات بسبب تثبيت وتحديد أسعار بيع سلعة الأرز على منافذ البيع، وتحديد اشتراطات خاصة في عمليات البيع على تجار الجملة والأسواق المركزية، وفرض حد أدنى لأسعار إعادة البيع.

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