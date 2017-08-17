البحرين: تسهيل أمور حجاج قطر خطوات لم تحصل عليها أي دولة

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتسهيل أمور حجاج قطر إلى أبعد حد هي خطوات لم تحصل عليها أي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية”.

وأضاف الوزير في حسابه الرسمي على “تويتر” “إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للحجاج ومصالحهم هي مسؤولية تاريخية كبرى تولتها المملكة العربية السعودية لجميع الشعوب ولا يطعن فيها إلا ناكر”.

وتابع “هذا التجني على رعاية خادم الحرمين الشريفين لحجاج العالم أجمع لا يسيئ إليها ويرفضها إلا من انتهج الكذب والإساءة ومعادة الإسلام”.