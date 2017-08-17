 البحرين: تسهيل أمور حجاج قطر خطوات لم تحصل عليها أي دولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

البحرين: تسهيل أمور حجاج قطر خطوات لم تحصل عليها أي دولة تغريم 7 شركات أرز 46 مليون ريال.. اتقفت على تثبيت الأسعار رغم انخفاضها عالميا شاهد.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة “الغائب” 0/2 فى الشوط الأول القيادة تعزي رئيس سيراليون في مقتل وإصابة المئات إثر انهيار طيني قرب العاصمة شاهد.. هدف ريال مدريد الأول أمام برشلونة فى الكلاسيكو آثار كارثية للتوتر والقلق على جسم الإنسان الملك سلمان يأمر بإرسال طائرات لاستضافة الحجاج القطريين على نفقته المايكرويف يضاعف الجراثيم الضارة ولا يقتلها الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الجندي الشريفي ويشاركهم مصابهم .. أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد الطميحي دراسة حديثة صادمة عن مخاطر الحشيش تغريدة أوباما عن العنصرية هي أكثر التغريدات إعجابا في تاريخ تويتر

البحرين: تسهيل أمور حجاج قطر خطوات لم تحصل عليها أي دولة

البحرين: تسهيل أمور حجاج قطر خطوات لم تحصل عليها أي دولة
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتسهيل أمور حجاج قطر إلى أبعد حد هي خطوات لم تحصل عليها أي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية”.

وأضاف الوزير في حسابه الرسمي على “تويتر” “إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للحجاج ومصالحهم هي مسؤولية تاريخية كبرى تولتها المملكة العربية السعودية لجميع الشعوب ولا يطعن فيها إلا ناكر”.

وتابع “هذا التجني على رعاية خادم الحرمين الشريفين لحجاج العالم أجمع لا يسيئ إليها ويرفضها إلا من انتهج الكذب والإساءة ومعادة الإسلام”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>