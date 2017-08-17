شاهد .. فيديو من الماضي لبعثات الحج عام 1954

في هذه الأيام، يعاد نشر مقاطع فيديو للحج قديما وحديثا، ليظهر الفارق الذي حصل والتسهيلات المقدمة للحجاج، رغم ارتفاع الأعداد إلى أضعاف الأضعاف.

ومن بين الفيديوهات المتداولة، مقطع نقلته الشاشات الهندية لبعثة الحج الهندية يعود لعام 1954، ويظهر وسائل النقل المختلفة للحجاج في مكة قديما، مع تعليق لمذيع هندي.

ويعد الحج قديماً رحلة شاقة كلها مخاطر، فقد كان الحجاج أيضا يواجهون مخاطر الجوع والعطش في سفرهم، ويتعرضون أيضا لبعض الكوارث الطبيعية، ومن ذلك العواصف والبرد القارس والأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.

ويذكر ابن الجوزي صاحب كتاب “مرآة الزمان” في حوادث سنة 692 هـ تعرض قافلة الحجاج الشامية إلى رياح عظيمة وبرد ومطر، وهلك الناس، وحملت الريح أمتعتهم وثيابهم، واشتغل كل حاج بنفسه، وحصلت لهم مشقة عظيمة، وكثيراً ما كانت السيول تداهم قوافل الحج أثناء سيرهم لمكة، ورغم ما كان يتعرض له الحجاج من مصاعب، فإنهم دأبوا على السفر إلى الحج، وكيف يمتنعون والله تعالى يأمرهم.

وقد أقيمت في السابق على طرق الحج منشآت بدائية بسيطة مثل الاستراحات والمنازل والمرافق الأساسية من برك وآبار وعيون وسدود وخانات ( فنادق) ومساجد وأسواق , كما أقيمت على هذه الطرق الأعلام لإرشاد الحجاج إلى الطرق الواجب أتباعها حيث يذكر المؤرخون أن الخلفاء والأمراء كان لهم مبانٍ خاصة بهم ينزلونها عند زيارتهم الأماكن المقدسة ومن أبرز الخلفاء العباسيين الذين سافروا على هذا الطريق للحج , أبو جعفر المنصور والمهدي وهارون الرشيد وتلك هي المشاهد قبل قيام المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وكانت تحمل الكثير من المعاناة لضيوف الرحمن خاصة في رحلتهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة .

ولحظة وصول الحجاج إلى مكة المكرمة وقبل دخولهم إلى ما يعرف حالياً بالمنطقة المركزية كان هناك مركز لاستقبال الحجاج القادمين من جدة بميدان البيبان وهناك مرشدون ينقلون الحجاج إلى مطوفيهم مباشرة وقد يكون هذا العمل يشبه تماماً العمل المنفذ حالياً ولكن بنوع من التطوير العصري الذي فرضته الطبيعة التاريخية حيث كان لكل مطوف مقر خاص يستقبل فيه الحجاج يطلق عليه (البرزة) والتي كانت تشكل تنافساً قوياً بين المطوفينفكل منهم يعمد إلى إظهار برزته بشكل أفضل رغبة منه في الدعاية وقدوم حجاج في العام القادم أكثر من حجاج هذه العام وداخل البرزة يوجد المطوف وقد تصدر صدر المجلس فيما نرى عن يمينه وشماله مجموعة من الحجاج القادمين له وبينهم شيخ وإمام مسجد وعمدة وهكذا وعند مدخل البرزة يقف أبناء المطوف وعماله في استقبال الحجاج وإدخالهم وتقديم واجب الضيافة لهم.