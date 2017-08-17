جوجل تتيح إجراء مكالمات صوتية مجانية

أضافت شركة غوغل ميزة جديدة إلى جهازها المنزلي الذكي المسمى Google Home، بحيث أصبح بإمكان المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا ابتداءً من اليوم إجراء المكالمات الصوتية المجانية مع جهات الاتصال والملايين من النشاطات التجارية من خلال الجهاز، مما يجعل جهاز شركة غوغل منافساً فعلياً لأجهزة شركة أمازون، وهما من أكبر الأسماء العاملة في مجال المساعدات الصوتية المنزلية الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي.

وكانت خدمة أليكسا الصوتية Alexa قد جلبت المكالمات الصوتية إلى أجهزة أمازون التي تدعم المساعد الصوتي الذكي في شهر مايو/نيسان الماضي، إلا أنه ينبغي على كل مشارك في المكالمة أن يمتلك تطبيق أليكسا على هاتفه وأن يمتلك أحد أجهزة أمازون Echo أو Echo Dot أو Echo Show، بينما يمكن للمساعد الصوتي الذكي Google Assistant إجراء المكالمات إلى أي هاتف محمول أو خط أرضي موجود ضمن جهات اتصال جوجل Google Contacts أو الأنشطة التجارية المحلية.

ويمكن في الوقت الحالي لجهاز Google Home إجراء المكالمات بدون استعمال اليدين، وذلك في حال قيام المستخدم بقول عبارات مثل “أوكي غوغل اتصل بأمي” أو “أوكي غوجل اتصل ببائع الزهور القريب”، كما بإمكان جهاز Google Home تعلم كيفية التعرف على ما يصل إلى ستة أصوات مميزة.

وقد ظهرت الإعلانات الأولى المتعلقة بخطط الشركة بجلب إمكانية الاتصال المجاني لجهاز Google Home في وقت مبكر من هذا العام ضمن مؤتمر مطوري شركة جوجل I/O الذي انعقد في شهر مايو/آيار، ويمكن أيضاً إجراء المكالمات الدولية إلى بلدان أخرى عبر Google Home ولكنها تحتاج استعمال Google Voice أو Project Fi مع وجود رسوم تشغيلية بناءً على معدل رسوم المكالمات الدولية لكل خدمة.

ويمكن لمستخدمي Project Fi وGoogle Voice عرض رقم هاتفهم المحمول ضمن المكالمات من خلال ربط حساباتهم في تطبيق Google Home، وتظهر جميع المكالمات الأخرى التي تم إجراءها من خلال Google Home على أنها غير معروفة أو لا يوجد رقم المتصل، ويخطط فريق Google Assistant مستقبلاً بالسماح لجميع المستخدمين بإدراج أرقام هواتفهم عند إجراء مكالمات من خلال Google Home.