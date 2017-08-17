نائب أمير الجوف يطلع على سير العمل للجنة تطويربحيرةدومة الجندل

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا لتطوير بحيرة دومة الجندل بصالة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاجتماع الأول الثاني للجنة، بحضور وكيل الإمارة أحمد بن عبد الله آل الشيخ ومدراء الإدارات الحكومية الخدمية وممثل عن القطاع الخاص .

وقال المنسق الإعلامي في إمارة المنطقة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن سمو نائب أمير المنطقة استعرض مع أعضاء اللجنة جدول الأعمال حيث تم استعراض الاجراءات التي اتخذت بشأن تشكيل اللجنة الفرعية والتي يرأسها وكيل الإمارة وما تم من اجراءات واجتماعات في مدينة سكاكا والمحافظات التابعة للمنطقة وعرض نتائج الاجتماعات وتمت مناقشتها والاستماع للآراء والملاحظات، كما تم استعراض ومناقشة ما قامت به الأمانة من اجراءات لاستكمال اعتماد المشروع من قبل الوزارة، ودراسة الجدوى الاقتصادية.

وأضاف الحموان أنه سمو نائب أمير منطقة الجوف استمع لتقرير عن طريق ( دومة الجندل – طريف ) ومناقشة ذلك مع الأعضاء وما سيساهم به هذا الطريق من تنشيط للحركة السياحية بالمنطقة عامة ولبحيرة دومة الجندل خاصة، لكونه سيربط المنطقة بأهم مشروع عملاق في الشمال ( مدينة وعد الشمال )، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة لبيان مؤشر قياس الأداء .

وفي نهاية الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بإنجاز أعمال اللجان أولاً بأول وعرض ما تم في الاجتماع القادم إن شاء الله .