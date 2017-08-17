نائب أمير الجوف يعد بأضخم احتفال باليوم الوطني للمملكة

وعد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف باحتفال من أضخم الاحتفالات باليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية الذي سيقام على بحيرة دومة الجندل بمنطقة الجوف.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم بأمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبد الله القحطاني والمخرج فيصل يماني وعدد من أصحاب الاختصاص .

وسيشمل الحفل على أضخم أوبريت عن الوطن واستضافة كبار الفنانين وقصائد وأمسيات شعرية يشارك فيها عدد من الشعراء المعروفين لينثرون اجمل ما لديهم في حب الوطن، والعرضة السعودية، وفقرات للفنون الشعبية.

وقد وجه سموه بتشكيل لجنة عليا للاحتفال مؤكداً سموه مراعاة تقديم فقرات الترفيه والفائدة لجميع فئات وشرائح المجتمع من الشباب والأسرة والطفل .