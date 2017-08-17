 أمطار على الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمطار على الطائف

أمطار على الطائف
عادل الزهراني - الطائف

هطلت امطار من متوسطه الي غزيره علي محافظة الطائفوشملت احياء المحافظه والشفا والهدا والكر والسر ووادي ليه وبسل والسيل الصغير والسيل الكبير والبهيته وعشيره والمحاني وسال علي اثرها وادي ليه وكذلك وادي عرضه ووادي الشقرا والقديره وبسل.
وتسببت الامطار في سقوط جدار علي سيارة لعمارة تحت الإنشاء بطريق الجنوب بحي العنود وكذلك تبلغت العمليات باحتراق مجموعة عدادات كهربائية بمنطقة الهدا.
وقد طبقت الاداره العامه للدفاع المدني بمحافظه الطايف خطة الطوارئ ذات العلاقه بهطول الامطار وتم مراقبة مجاري السيول من قبل دوريات السلامه وتمركزت فرق الانقاذ وجيوب الاسناد في المواقع الأكثر هطولا للأمطار ولم عمليات الدفاع المدني اي إصابات او مفقودين ولله الحمد.
وتهيب الاداره العامه للدفاع المدني بالاخوة المواطنين والمقيمين والمتنزهين أخذ الحذر والحيطه من الاخطار التي تصاحب هطول الامطار والابتعاد عن مجاري السيول ومواقع تجمع المياه التي خلفتها الامطار.

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