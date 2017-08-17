بالصور .. زيوت وحيوانات نافقة على شواطئ الخفجي يثير تذمر المتنزهين

تذمر متنزهون و مرتادو شاطئ مركز العمودة التابع لمحافظة الخفجي، من زيوت و حيوانات مائية نافقة، علما أن الشاطئ يبعد حوالي عشرة كيلومترات عن الخفجي.

وذكر أحد المواطنين الذين يرتادون شاطئ العموده باستمرار، أنه لاحظ في الأونة الأخيرة كثرة الزيوت الطافحه على الشاطئ و كذلك الحيوانات المائية النافقة.

من جهة أخرى تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تسريب أحد حقول النفط والتي لم يعرف مصدرها حتى الآن.

وفي بيان صحفي لشركة عمليات الخفجي المشتركة السبت الماضي، أعلنت تفعيل خطة إدارة الأزمات وبدء المسوحات الجوية للمنطقة المغمورة لضمان سلامة المنشآة والشواطئ.

وأكدت عمليات الخفجي المشتركة سلامة مرافقها وخلوها من أي تسرب نفطي بعدما أشير من أنباء حول تسرب نفطي من إحدى ناقلات النفط في الشمال الشرقي من الخليج العربي.

من جانبه، طالب المتنزهين بسرعة إيجاد حل لهذه الظاهرة حتى يستمتعون بشواطئ الخفجي الجميلة.