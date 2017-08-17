انبعاث دخان من عازل سير أجهزة التكييف بمستشفى أبو عريش العام

تسبب انبعاث دخان من احد عوازل سيور وحدة التكييف بقسم الطوارئ بمستشفى أبو عريش العام الى تدخل فرق الدفاع المدني وفريق المستشفى الفني.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أن مركز القيادة والتوجيه تبلغ مساء اليوم عن انبعاث دخان بطوارئ مستشفى ابوعريش العام وعند الوصول والبحث عن مصدر انبعاث الدخان اتضح انه نتيجة ذوبان عازل وحدة التكيف الخارجيه واحتكاكه مع السير مما ادى الى انبعاث الدخان .

واشار آل صمغان الى انه تم اشعار الصيانه بالمستشفى بضرورة علم الصيانه اللازمة، وبين أنه لم يتم تنفيذ اي عملية اخلاء للمرضى او للعاملين .

من جانب اخر أوضحت صحة جازان بأنه تم السيطرة على انبعاث دخان محدود من قسمت الطوارئ بمستشفى أبوعريش بسبب احتكاك سير تكييف دون تسجيل إصابات أو أضرار بحمدالله.

‏مشيرة الى انه قد جرى التفاعل الفوري من فريق المنشأة وإبلاغ الدفاع المدني احتياطاً والتحقق من انتهاء الحدث تماماً ومعالجة الوضع وعودة الخدمة للمنشأة.