 فتح باب التقديم في معهد سلاح الطيران بالقوات البرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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فتح باب التقديم في معهد سلاح الطيران بالقوات البرية

فتح باب التقديم في معهد سلاح الطيران بالقوات البرية
المناطق_الرياض

أعلن معهد سلاح الطيران بالقوات البرية عن فتح باب التقدم على دورة الفرد الأساسي رقم 20 ابتداءً من يوم الأحد الموافق 26 / 12 / 1438هـ.

واشترط المعهد أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة بقسميها بتقدير جيد جداً فأعلى، بمعدل لا يقل عن 80%، وحصوله على 70% فأعلى في مادة اللغة الانجليزية بشهادة الثانوية العامة.

وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمته للدولة في الخارج، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اعتباره إليه، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 24 سنه عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وألا يكون قد أمضى 3 سنوات على حصوله على المؤهل العلمي، وأن يجتاز كلاً من الكشف الطبي، وإجراءات القبول مقابله شخصيه – كشف الطبي المبدئي – اختبار اللياقة البدنية – اجتياز اختبار اللغة الانجليزية، وألا يكون موظفا في أي جهة حكومية، أن يكون غير متزوج، وألا يقل طول المتقدم عن 160 سم كحد أدنى وأن يكون الوزن ملائم للطول.

وأوضح المعهد في إعلانه مميزات أثناء الدورة سيحصل عليها المقبولين من المتقدمين ممن استوفوا الشروط المطلوبة، في مقدمتها حصول الملتحق بالمعهد على دورة الفرد الأساسي بمعهد طيران القوات البرية بالقصيم.

إلى جانب إلحاقه بدورة في اللغة الإنجليزية ودورة فنية بمعهد طيران القوات البرية بالقصيم، فيما سيكون هناك مميزات أخرى بعد تخرج الفرد الملتحق بهذه الدورة، تبدأ بتعيينه على رتبه عريف فني طائرات عمودية، بجانب العمل في وحدات طيران القوات البرية المنتشرة في معظم مناطق المملكة كفني طائرات عمودية، والحصول على دورات فنية تخصصية داخلية وخارجية.

ونوه المعهد ببدئه استقبال طلبات المتقدمين عبر البوابة الإلكتروني للقوات البرية http://www.lfca.rslf.gov.sa.

فيما سيتعين على المتقدمين المقبولين مبدئياً إحضار ملف علاقي يحتوي على جملة من المستندات، تتمثل في صورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل للمطابقة.

وصورة من بطاقة العائلة مضاف بها اسم الأم مع الأصل للمطابقة أو صورة من شهادة الميلاد، وصورة طبق الأصل من الشهادة العلمية التي يحملها المتقدم وإحضار الأصل للمطابقة، وإحضار شهادة أي مؤهل آخر يحمله المتقدم، وإحضار صور شمسية كاشف الرأس عدد 12 صورة، والحضور للمعهد بملابس رياضية لإجراء اختبار اللياقة البدنية في نفس اليوم.

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