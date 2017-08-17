 صور صادمة للفنان عادل إمام .. شكله تغير كثيراً وملامح التعب واضحة عليه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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صور صادمة للفنان عادل إمام .. شكله تغير كثيراً وملامح التعب واضحة عليه

صور صادمة للفنان عادل إمام .. شكله تغير كثيراً وملامح التعب واضحة عليه
المناطق_متابعات

نشرت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” صورة لها إلى جانب الممثل المصريّ عادل إمام.

وظهر الفنان المصري بنحافة ملحوظة، كما بدت ملامح التعب والتقدم في السن واضحة على وجهه.

وعلّقت نجم الدين على الصورة، وكتبت: “مع الزعيم عادل إمام وحوار عميق وممتع بين الفن والثقافة والوطن. مساكن حب وحياة”.

وانهالت تعليقات محبّي الفنان عادل إمام ، الذين اعتبروا أن هذه الصورة مفبركة، فيما أكّد البعض أنّ هذه الصورة حقيقية، نظراً لسنّ إمام وظهوره ومن دون ماكياج ومن دون استخدام الفوتوشوب.

 

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