 برواتب تصل لـ«9» آلاف ريال.. طرح 3900 وظيفة في مولات القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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برواتب تصل لـ«9» آلاف ريال.. طرح 3900 وظيفة في مولات القصيم

برواتب تصل لـ«9» آلاف ريال.. طرح 3900 وظيفة في مولات القصيم
المناطق_بريدة

طرحت المراكز التجارية المغلقة بالقصيم 3900 وظيفة، تتراوح رواتبها بين 3 إلى 9 آلاف ريال أمام الشباب والشابات في ملتقى التوطين المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

ولقيت العروض التي قدمتها المراكز التجارية إقبالاً كبيراً من الحاضرين في ملتقى التوطين؛ حيث وقعت عقود عمل بعض الوظائف المتاحة سواء بائعين أو مساعدين أو محاسبين.

بدوره بيّن أمين عام برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالقصيم أحمد المشيقح أن المراكز تلقت طلبات توظيف من 3 آلاف شاب و900 سيدة، لافتاً وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن جميع وظائف المحلات والمعارض في المولات بالقصيم ستكون مُوطنة بالكامل في شهر محرم المقبل.

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