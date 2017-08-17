هارفرد تتصدر تصنيف (شنغهاي) لأفضل جامعات العالم

للسنة الـ15 على التوالي، تصدرت “هارفرد” تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات الذي صدر أمس الثلاثاء والذي تهيمن عليه المؤسسات الجامعية الأميركية.

ويشمل هذا التصنيف الذي تعده مجموعة “شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي” المستقلة 500 مؤسسة للتعليم العالي في العالم.

واحتلت جامعتا هارفرد وستانفورد المركزين الأولين فيه، مثلما كان عليه الحال العام الماضي. والمرتبة الثالثة كانت من نصيب جامعة “كامبريدج” البريطانية التي تقدمت مرتبة واحدة منذ عام 2016.

وتحتل الجامعات الأميركية ثمانية مراكز من أصل المراكز الـ10 الأولى في التصنيف.

وجاء في المرتبة الرابعة معهد “أم آي تي” متقدما مركزا واحدا بالمقارنة مع العام الماضي، وتلته في المرتبة الخامسة جامعة “بيركلي” بتراجع مرتبتين ثم “برينستون” التي حافظت على المرتبة السادسة.

ويستند تصنيف شنغهاي إلى ستة معايير، من بينها عدد المتخرجين من الجامعات الحائزين على جوائز “نوبل”، وعدد الباحثين المعروفين في مجالات تخصصهم الذين تتردد أسماؤهم في مصنفات عالمية، فضلا عن عدد المنشورات الصادرة في مجلتي “ساينس” و”نيتشر”.

وتعتبر المجموعة الصينية أن هذا التصنيف هو “الأكثر موثوقية”، لكن عدة مسؤولين أوروبيين يرون فيه وسيلة تضر بسمعة مؤسساتهم.

ولم ترد في قائمة أفضل 20 جامعة سوى أربع مؤسسات غير أميركية هي “كامبريدج” في المرتبة الثالثة و”أكسفورد” في المرتبة السابعة وجامعة “يونيفيرسيتي كولدج لندن” في المرتبة 17 والمعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زوريخ في المرتبة 19.

وللمرة الأولى العام الماضي، أدرجت جامعات صينية ضمن أول 100 مرتبة في هذا التصنيف، مثل جامعة تشينخوا التي احتلت هذا العام المرتبة 58، وبكين التي حافظت على المرتبة 71، في حين أتت جامعة سنغافورة الوطنية في المركز 83.