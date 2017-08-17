6 أنواع من الفاكهة مفيدة لعلاج وتنظيف القولون

القولون هو أحد أجزاء الجهاز الهضمي الهامة ، حيث يعمل القولون بعد هضم الطعام على تخليص الجسم من الفضلات ، والمواد غير المفيدة ، حتى يصبح الجسم صحيآ وسليمآ ، وعمل القولون يكمل عمل المعدة والامعاء بشكل أساسي ، لذلك فمع الدور الهام الذي يلعبه القولون في عملية الهضم ، فهو يتعرض للعديد من المشكلات ، فقد أصبحت وخاصة في الفترة الاخيرة أمراض القولون من أكثر الأمراض شيوعآ وإزعاجآ للكثيرين ، حيث يتعرض القولون للإنتفاخ والإلتهاب مسببآ آلامآ كبيرة للمريض ، كما أن إلتهاب القولون يؤثر على عمله ، فلا يتم التخلص من سموم الجسم كما يجب ، وبالتالي ينعكس ذلك بالسلب على صحة المريض بشكل عام .

لتنظيف القولون بشكل طبيعي وضع الاطباء العديد من البرامج الغذائية الطبيعية التي تعمل على تنظيف القولون وهي أطعمة مفيدة في هذا المجال بالتأكيد ، لكن يركز الأطباء على الإهتمام بالفاكهة ، حيث تلعب الفاكهة دورآ مميزآ في تنظيف القولون وعلاج مشكلات المختلفة ، وتنظيفه من السموم.

فيما يلي نعرض أهم أنواع الفاكهة التي تساعد في تنظيف وتطهير القولون :

1 – الأفوكادو : تشتهر فاكهة الأفوكادو بأنها من أواع الفاكهة الغنية بأحماض الأوميجا 3 الدهنية ، حيث تلعب أحماض أوميجا 3 دورآ هامآ في تنظيف وتطهير القولون ، وتنقيته من السموم ، حيث يعمل حمض الأوميجا 3 على زيادة ليونة جدران الامعاء ، أي كما يقول الاطباء ” تشحيم جدران الأمعاء ” ، وهذه العملية تؤدي إلى تخلص الأمعاء من أي بقايا للسموم والفضلات بها ، وبالتالي يبقى القولون نظيفآ ، كما أن خواص فاكهة الكيوي تجعلها تهديء من إلتهابات القولون المزعجة ، من خلال علاج المشكلات المسببة لإلتهاب القولون .

2 – الفراولة : تعمل الفراولة على تطهير القولون وتنظيفة بفعالية كبيرة ، حيث تتكون الفراولة من نسبة كبيرة من الالياف الطبيعية ، كما أنها تحتوي على مضادات الأكدسة التي تساعد على وقاية القولون من كل الامراض التي تضره ، وللحصول على أكبر فائدة في تطهير القولون من خلال تناول الفراولة ، يمكن مزجها مع انواع من الفاكهة الاخرى المعروفة بأهميتها للقولون أيضآ ، مثل التوت ، والبرتقال ، وغيرها من أنواع الفاكهة التي تحتوي على الألياف الطبيعية القابلة للذوبان .

3 – الجريب فروت : تعتبر فاكهة الجريب فروت من أنواع الفاكهة المفيدة للصحة بشكل كبير ، وخاصة للقولون ، حيث تحتوي الجريب فروت على الألياف الطبيعية ، ومضادات الأكسدة ، بالإضافة إلى السوائل ، وفيتامين ج ، وهي تعد بهذه الخواص أفضل مطهر للكبد ، والأمعاء ، والقولون .

4 – التوت : يمكنك الإكثار من تناول فاكهة التوت باستمرار ، سواء التوت الأزرق أو التوت الأحمر ، فهو من أغنى الفاكهة بالألياف الطبيعية ، ومضادات الأكسدة ، والتي تساهم في تطهير المعدة والامعاء ، كما أنه فعال جدآ في تنظيف القولون ، وتهدئة الإنتفاخ ، بالإضافة إلى تهدئة الإلتهاب أيضآ .

5 – العنب البري : يعد العنب البري من مضادات الإلتهاب القوية في علاج القولون ، حيث يحتوي العنب البري على مادة طبيعية تشبه في عملها الأسبرين ، كما أن العنب البري يقوي من أنسجة القولون ، ويطهره ، فينصح الأطباء مرضى القولون بالحرص الدائم على تناول العنب البري لتجنب إلتهابات القولون المزعجة .

6 – الليمون : الليمون من أهم الفاكهة الحمضية في علاج القولون ، وتطهيره ، حيث يحتوي الليمون على مضادات للإلتهاب ، كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يهديء من إلتهاب القولون ، كما أن الليمون يساعد القولون على التخلص من فضلاته ، وتطهير نفسه بشكل تلقائي ، والليمون بشكل عام يزيل السموم من الجسم ومن أعضاءه المختلفة .