 6 أنواع من الفاكهة مفيدة لعلاج وتنظيف القولون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

6% نسبة تعثر طلاب السنة التحضيرية بجامعة الإمام عبدالرحمن نائب قائد قوات أمن الحج يتفقد مركز البهيتة الأمني ارتفاع عدد اليهود المغادرين اسرائيل 6 أنواع من الفاكهة مفيدة لعلاج وتنظيف القولون هارفرد تتصدر تصنيف (شنغهاي) لأفضل جامعات العالم مقتل الداعشي الأسترالي خالد شروف وابنيه قرب الرقة السورية صور صادمة للفنان عادل إمام .. شكله تغير كثيراً وملامح التعب واضحة عليه برواتب تصل لـ«9» آلاف ريال.. طرح 3900 وظيفة في مولات القصيم فتح باب التقديم في معهد سلاح الطيران بالقوات البرية جدة: عامل بمحطة فحص دوري يدهس شخصين أحدهما حالته خطيرة نوكيا تكشف النقاب عن هاتف أندرويد الرائد «Nokia 8» مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينقذ حياة حاج تعرض لأزمة قلبية في الطائرة القادمة من بلاده

6 أنواع من الفاكهة مفيدة لعلاج وتنظيف القولون

6 أنواع من الفاكهة مفيدة لعلاج وتنظيف القولون
المناطق_وكالات

القولون هو أحد أجزاء الجهاز الهضمي الهامة ، حيث يعمل القولون بعد هضم الطعام على تخليص الجسم من الفضلات ، والمواد غير المفيدة ، حتى يصبح الجسم صحيآ وسليمآ ، وعمل القولون يكمل عمل المعدة والامعاء بشكل أساسي ، لذلك فمع الدور الهام الذي يلعبه القولون في عملية الهضم ، فهو يتعرض للعديد من المشكلات ، فقد أصبحت وخاصة في الفترة الاخيرة أمراض القولون من أكثر الأمراض شيوعآ وإزعاجآ للكثيرين ، حيث يتعرض القولون للإنتفاخ والإلتهاب مسببآ آلامآ كبيرة للمريض ، كما أن إلتهاب القولون يؤثر على عمله ، فلا يتم التخلص من سموم الجسم كما يجب ، وبالتالي ينعكس ذلك بالسلب على صحة المريض بشكل عام .
لتنظيف القولون بشكل طبيعي وضع الاطباء العديد من البرامج الغذائية الطبيعية التي تعمل على تنظيف القولون وهي أطعمة مفيدة في هذا المجال بالتأكيد ، لكن يركز الأطباء على الإهتمام بالفاكهة ، حيث تلعب الفاكهة دورآ مميزآ في تنظيف القولون وعلاج مشكلات المختلفة ، وتنظيفه من السموم.
فيما يلي نعرض أهم أنواع الفاكهة التي تساعد في تنظيف وتطهير القولون :
1 – الأفوكادو : تشتهر فاكهة الأفوكادو بأنها من أواع الفاكهة الغنية بأحماض الأوميجا 3 الدهنية ، حيث تلعب أحماض أوميجا 3 دورآ هامآ في تنظيف وتطهير القولون ، وتنقيته من السموم ، حيث يعمل حمض الأوميجا 3 على زيادة ليونة جدران الامعاء ، أي كما يقول الاطباء ” تشحيم جدران الأمعاء ” ، وهذه العملية تؤدي إلى تخلص الأمعاء من أي بقايا للسموم والفضلات بها ، وبالتالي يبقى القولون نظيفآ ، كما أن خواص فاكهة الكيوي تجعلها تهديء من إلتهابات القولون المزعجة ، من خلال علاج المشكلات المسببة لإلتهاب القولون .
2 – الفراولة : تعمل الفراولة على تطهير القولون وتنظيفة بفعالية كبيرة ، حيث تتكون الفراولة من نسبة كبيرة من الالياف الطبيعية ، كما أنها تحتوي على مضادات الأكدسة التي تساعد على وقاية القولون من كل الامراض التي تضره ، وللحصول على أكبر فائدة في تطهير القولون من خلال تناول الفراولة ، يمكن مزجها مع انواع من الفاكهة الاخرى المعروفة بأهميتها للقولون أيضآ ، مثل التوت ، والبرتقال ، وغيرها من أنواع الفاكهة التي تحتوي على الألياف الطبيعية القابلة للذوبان .
3 – الجريب فروت : تعتبر فاكهة الجريب فروت من أنواع الفاكهة المفيدة للصحة بشكل كبير ، وخاصة للقولون ، حيث تحتوي الجريب فروت على الألياف الطبيعية ، ومضادات الأكسدة ، بالإضافة إلى السوائل ، وفيتامين ج ، وهي تعد بهذه الخواص أفضل مطهر للكبد ، والأمعاء ، والقولون .
4 – التوت : يمكنك الإكثار من تناول فاكهة التوت باستمرار ، سواء التوت الأزرق أو التوت الأحمر ، فهو من أغنى الفاكهة بالألياف الطبيعية ، ومضادات الأكسدة ، والتي تساهم في تطهير المعدة والامعاء ، كما أنه فعال جدآ في تنظيف القولون ، وتهدئة الإنتفاخ ، بالإضافة إلى تهدئة الإلتهاب أيضآ .
5 – العنب البري : يعد العنب البري من مضادات الإلتهاب القوية في علاج القولون ، حيث يحتوي العنب البري على مادة طبيعية تشبه في عملها الأسبرين ، كما أن العنب البري يقوي من أنسجة القولون ، ويطهره ، فينصح الأطباء مرضى القولون بالحرص الدائم على تناول العنب البري لتجنب إلتهابات القولون المزعجة .
6 – الليمون : الليمون من أهم الفاكهة الحمضية في علاج القولون ، وتطهيره ، حيث يحتوي الليمون على مضادات للإلتهاب ، كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يهديء من إلتهاب القولون ، كما أن الليمون يساعد القولون على التخلص من فضلاته ، وتطهير نفسه بشكل تلقائي ، والليمون بشكل عام يزيل السموم من الجسم ومن أعضاءه المختلفة .

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>