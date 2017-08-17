نائب قائد قوات أمن الحج يتفقد مركز البهيتة الأمني

تَفَقّد نائب قائد قوات أمن الحج اللواء جمعان الغامدي مركز البهيتة الأمني بمحافظة الطائف وذلك في جولة مفاجئة.

وكان في استقبال اللواء “الغامدي” عند وصوله، قائدُ مركز البهيتة الأمني العميد مطلق بن سعود العتيبي، والعقيد أحمد بن عبدالله الزهراني، والعقيد جميل القرشي والعقيد عبدالله بن علي الحارثي، والعقيد عبدالله عسيري، وعدداً من الضباط المشاركين بمهمة الحج.

واطلع اللواء “الغامدي” على آخر الاستعدادات والتجهيزات لموسم الحج التي تقدّمها الجهات الأمنية للحجاج، وكيفية إنهاء إجراءات دخولهم للمشاعر في وقت وجيز؛ ومن ثم زار مقر المركز الإعلامي وكان في استقبالة مدير المركز الإعلامي العقيد محمد بن دخيل الله النفيعي، واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات المركز الإعلامي بالبهيتة والجهات المشاركة فيه، كما يعرض المركز -وبتحديث مستمر- إحصائيات مراكز الضبط الأمني بمحافظة الطائف لمخالفات الحج بكافة أنواعها؛ اعتباراً من أول يوم لانطلاق المهمة.

واختتم نائب قائد قوات أمن الحج اللواء جمعان الغامدي، جولته التفقدية، بزيارة الضباط والأفراد المشاركين بمهمة الحج في مواقع عملهم، وحثهم على الجد والاجتهاد والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن؛ معبراً عن تمنياته من المولى -عز وجل- أن يسهّل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم، وأن يَمُنّ عليهم بالقبول.

الجدير بالذكر إلى أنه تأتي هذه الزيارة بهدف متابعة سير العمل في جميع نقاط الفرز والتفتيش؛ حيث شملت الزيارة: “نقطة الفرز الرئيسية، والتحقيق والاعادة، والبصمة، ومنطقة العمليات، والمنطقة الادارية، والمنطقة السكنية” وغيرها من النقاط والأقسام.