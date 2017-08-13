 شرطة تبوك تطيح بالسجناء الهاربين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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شرطة تبوك تطيح بالسجناء الهاربين

شرطة تبوك تطيح بالسجناء الهاربين
المناطق_تبوك

تمكنت شرطة منطقة تبوك وبعد جهود امنية مكثفة من القاء القبض على اربعة سجناء سعوديي الجنسية من ارباب السوابق سبق وان هربوا من السجن العام بتبوك حيث اسفرت ولله الحمد هذه الجهود المتواصلة ومن خلال خطة امنية محكمة اعدت فور هروبهم ترتكز على البحث والتحري والمراقبة المستمرة في جميع المواقع والاماكن التي يشتبه بها حتى تم الاطاحة بهم في منطقة صحراوية خارج مدينة تبوك بعد  تعطل المركبة التي كان يستقلونها ومحاولتهم الهرب على ارجلهم الا ان يقظة رجال الامن وحرصهم وبمتابعة واشراف مباشر من مدير شرطة منطقة تبوك اللواء/ محمد بن صعب التميمي تم القاء القبض عليهم جميعاً في عملية امنية احترافية نفذتها قوات الامن دون حدوث اي اصابات ولله الحمد وقد جرى التحفظ عليهم وعلى المضبوطات التي كانت بحوزتهم تمهيداً لتسليمهم لجهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم والله الموفق

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