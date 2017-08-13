 بعد توجيه الملك سلمان باستضافة حجاج قطر.. “القحطاني” يحذر من هذا الأمر! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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بعد توجيه الملك سلمان باستضافة حجاج قطر.. “القحطاني” يحذر من هذا الأمر!

بعد توجيه الملك سلمان باستضافة حجاج قطر.. “القحطاني” يحذر من هذا الأمر!
المناطق_الرياض

حذر المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني من أن خلايا عزمي المجنسين وأعوانهم تحاول خلق فتنة بين الشعب السعودي والقطري.

وأكد في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن “يوزرات (أسماء) خلايا عزمي بأسماء سعودية، ولكن لن تنطلي على الشعبين”.

جاء ذلك بعدما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي، لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، وتوجيهه – حفظه الله- بنقل الحجاج القطريين كافة، من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة.

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