 جامعات قطرية تقدم منحاً مجانية للطلاب الاسرائيليين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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جامعات قطرية تقدم منحاً مجانية للطلاب الاسرائيليين

جامعات قطرية تقدم منحاً مجانية للطلاب الاسرائيليين
المناطق_الرياض

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن “هناك مؤسسات وجامعات في دولة قطر ستفتح أبوابها أمام الطلاب الإسرائيليين وستقدم لهم منحاً دراسية مجانية”.

وذكرت الصحيفة العبرية أن من بين تلك المؤسسات التعليمية “مؤسسة قطر، التي تديرها الشيخة موزة، التي جددت الترحيب بالطلبة الإسرائيليين للدراسة في جامعات قطر وقدمت لهم منحنا مجانية تقدر بـ”35” ألف دولار لكل طالب.

وقالت الصحيفة إن “قطر أنشأت مدينة تعليمية تضم فروعا لجامعات غربية بغرض استقطاب طلاب أجانب مشيرة أن السلطات القطرية لا تضع أي عراقيل أمام الطلاب الإسرائيليين في الحصول على تأشيرات دخول إليها.

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