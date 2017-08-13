 استمرار الكلية التقنية بنجران في استقبال ملفات المرشحين مبدئياً للقبول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استمرار الكلية التقنية بنجران في استقبال ملفات المرشحين مبدئياً للقبول تطبيق (تأكد) يعمل على التحقق من صحة بيانات “بطاقة كفاءة الطاقة” رابطة العالم الإسلامي تنوه بأمر خادم الحرمين الشريفين بدخول الحجاج القطريين بدون تصاريح إلكترونية واستضافتهم بالكامل على نفقته بعد توجيه الملك سلمان باستضافة حجاج قطر.. “القحطاني” يحذر من هذا الأمر! جامعات قطرية تقدم منحاً مجانية للطلاب الاسرائيليين صحة حائل تستقطب أكثر من ٢٠٠ طبيب عمل تخريبي في “تشكيل حائل” بالسمراء ..و”ثقافة حائل” و”السمراء” 0.7 % تراجعًا بالاستهلاك السكني للكهرباء في 2016. اتهام أكاديمي ترقى لوكيل جامعة بسرقة بحث نيجيري “محتسبة” تلغي عرضاً وتهاجم مشرف مهرجان بلجرشي.. من هو وسيط الخير.. حفيد مؤسس قطر أسعار النفط ترتفع بفعل هبوط المخزونات الأمريكية

استمرار الكلية التقنية بنجران في استقبال ملفات المرشحين مبدئياً للقبول

استمرار الكلية التقنية بنجران في استقبال ملفات المرشحين مبدئياً للقبول
المناطق - نجران

تستمر الكلية التقنية بنجران في استقبال ملفات المرشحين مبدئياُ للقبول في الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1437 / 1438هـ .

وبمتابعة مستمرة من عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري لسير عملية القبول والتسجيل من اليوم الأول حرصاً على توفير الجو الملائم للمرشحين لضمان إنهاء إجراءات القبول بكل يسر وسهولة .

وأوضح ” الصقري ” ، أن الكلية ستواصل عملية الفرز واستقبال طلبات المتقدمين في قائمة الاحتياط بعد استبعاد المتخلفين عن الحضور ومن لم تنطبق عليهم الشروط وكذلك المنسحبين بعد القبول النهائي وحتى اكتمال المقاعد المتاحة لجميع التخصصات المتوفرة بالكلية .

من جانبه بين المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن على المرشحين مبدئياً  إحضار اصل الهوية الوطنية وصورة منها وكذلك نموذج الفحص الطبي وبالحضور الشخصي للمرشح لاستكمال اجراءات القبول النهائي.

منوهاً بأن آلية القبول حسب الشروط الموضحة على بوابة القبول بالموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>