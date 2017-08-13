استمرار الكلية التقنية بنجران في استقبال ملفات المرشحين مبدئياً للقبول

تستمر الكلية التقنية بنجران في استقبال ملفات المرشحين مبدئياُ للقبول في الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1437 / 1438هـ .

وبمتابعة مستمرة من عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري لسير عملية القبول والتسجيل من اليوم الأول حرصاً على توفير الجو الملائم للمرشحين لضمان إنهاء إجراءات القبول بكل يسر وسهولة .

وأوضح ” الصقري ” ، أن الكلية ستواصل عملية الفرز واستقبال طلبات المتقدمين في قائمة الاحتياط بعد استبعاد المتخلفين عن الحضور ومن لم تنطبق عليهم الشروط وكذلك المنسحبين بعد القبول النهائي وحتى اكتمال المقاعد المتاحة لجميع التخصصات المتوفرة بالكلية .

من جانبه بين المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن على المرشحين مبدئياً إحضار اصل الهوية الوطنية وصورة منها وكذلك نموذج الفحص الطبي وبالحضور الشخصي للمرشح لاستكمال اجراءات القبول النهائي.

منوهاً بأن آلية القبول حسب الشروط الموضحة على بوابة القبول بالموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.