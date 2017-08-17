شهد ذهبية كرنفال القصيم بالرس .. الأمير فهد بن تركي: القصيم متفردة في مجالات تنشيط السياحة الداخلية

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، مساء الأربعاء في الكلية التقنية للبنين بمحافظة الرس “الليلة الذهبية لكرنفال القصيم الترفيهي” ، بحضور وكيل الأمارة عبدالعزيز الحميدان ، ومدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب ، ومحافظ الرس محمد العساف ، ومدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن.

وفور وصول سموه لمقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم قدمت فرقة إنشادية وصلة ترحيبية بسمو نائب أمير القصيم ، عقب ذلك كرم سموه الرعاة والمشاركين.

وتجول سمو الأمير فهد بن تركي على محتويات الكرنفال ، وأطلع على المتاجر التي يعمل فيها الشباب والفتيات السعوديون ، واستمع لشرح من المدير التنفيذي للكرنفال سامي العوض ، الذي أوضح بأن الكرنفال يحوي بين جنباته مسرح للطفل وفرق ترفيهية وليالي إنشادية وعربات للفود ترك ، والعديد من البرامج المتضمنة لفقرات توعوية وثقافية وترفيهية تستهدف أفراد العائلات من الكبار والصغار.

وفي نهاية الجولة أشاد سمو نائب أمير منطقة القصيم بإقامة مثل هذه الفعاليات الاجتماعية الهادفة ، منوهاً بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم وتشجيع والاهتمام بالمناشط الاجتماعية ، لافتاً إلى حرص سمو أمير منطقة القصيم على تشجيع أبناء وبنات المنطقة لإقامة هذه المناشط والاستفادة من الإجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، من خلال دعمه لإقامة هذه الفعاليات والمهرجانات التي تتيح لجميع أفراد الأسرة قضاء أوقات مفيدة ، مشيراً إلى أن منطقة القصيم تعد اليوم من المناطق المتفردة والمتميزة في مجالات تنشيط السياحة الداخلية من خلال إقامة الفعاليات والمهرجانات وهو ما ينعكس على جوانب الحياة المجتمعية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.