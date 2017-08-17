مدني عسير يحذر من هطول أمطار غزيرة اليوم على منطقة عسير

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير , المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر, نتيجة هطول الأمطار المتوقعة على منطقة عسير, والأجزاء الساحلية اليوم – بمشيئة الله – .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي , أن المنطقة ستشهد, بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار, ويمتد تأثيرها للأجزاء الساحلية ، بدءاً من الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً .

وأشار العاصمي إلى أن الدفاع المدني يأمل من جميع المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة والمصطافين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات تجنباً للمخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة ، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد .