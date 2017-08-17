 بعد اختياره سفيراً للجمعية …جمعية الأطفال المعوقين بالباحة تكرم الفنان فايز المالكي   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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بعد اختياره سفيراً للجمعية …جمعية الأطفال المعوقين بالباحة تكرم الفنان فايز المالكي  

بعد اختياره سفيراً للجمعية …جمعية الأطفال المعوقين بالباحة تكرم الفنان فايز المالكي  
المناطق - الباحة

كرم مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة سفير الجمعية الفنان الكبير فايز المالكي على هامش فعاليات البرامج السياحية الصيفية في منطقة الباحة، التي شارك فيها المالكي من خلال مسرحية “بايعها” والتي أقيمت على مسرح مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بالباحة.
وقدمت إدارة مركز جمعية الأطفال المعوقين التهنئة للمالكي على اختياره سفيراً للجمعية من قبل رئيس مجلس إدارة جمعية الاطفال المعوقين صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.
وعبر مدير عام مركز الجمعية بمنطقة الباحة نعيم بن علي الكلي عن ترحيبه بالفنان فايز المالكي، موضحاً بأن اختياره من قبل سمو الأمير يعد تتويجاً لنجاحاته وتميزه في المجال الخيري والاجتماعي، وقدم الفنان فايز المالكي شكره وتقديره على هذه المبادرة من قبل مركز الجمعية بمنطقة الباحة، وقد حظي الاطفال المعوقين باهتمامه الكبير وعنايته بهم وادخال السرور الى نفوسهم،
وفي نهاية اللقاء قدم المركز هدية تذكارية عباره عن لوحة فنية بعنوان زهرة الأمل من انتاج اطفال المركز، متمنين له مزيد من التميز والتوفيق.

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