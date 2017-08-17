“السعودية” تطلق عبر موقعها خدمة التوصيل من وإلى المطار في أكثر من (250) وجهة دولية

أطلقت الخطوط السعودية خدمةً جديدة تُعنى بإيصال الضيوف من وإلى المطار في العديد من محطاتها الداخلية ووجهاتها الدولية, إذ أصبح بإمكان الضيف بعد إتمام إجراء الحجز، تأمين سيارة بسائق لنقله من المطار إلى وجهته وكذلك من مقر إقامته إلى المطار في رحلات المغادرة .

ويهدف الخيار الجديد الذي يتيح طلب الخدمة عقب إتمام إجراءات الحجز عبر الموقع الرسمي للخطوط السعودية (www.saudia.com) , إلى توفير خدمة مميزة ورفيعة المستوى بالشراكة مع إحدى الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال ، بحيث يظهر للضيف بعد إتمام الحجز رابط يعلن عن الخدمة والسعر المتوقع ثم يقوم باختيار حجم السيارة والعنوان المراد الوصول له وإتمام عملية الحجز ، كما يمكن الوصول إلى الخدمة من إدارة الحجوزات وعبر الرسالة البريدية الواردة للضيف .

وتتميز هذه الخدمة بتوفرها في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة إلى جانب أكثر من (250) وجهة دولية تشمل باريس ، ولندن ، وواشنطن ، ونيويورك ، ولوس أنجلوس ، وجنيف ، وتورنتو ، وروما ، ودبي ، ومدريد ، وميونخ ، وجوانزو وغيرها ، فضلاً عن توفر أعداد متنوعه من السيارات الراقية بمختلف الأحجام ، كما يظهر سعر التوصيل أثناء حجز الخدمة بحيث يتم ضمان عدم تغير السعر, والذي لا يتم دفعه إلا بعد القيام بالتوصيل , إضافة إلى تقديم خدمة الاستقبال بحيث يقوم السائق بالانتظار بلوحة مدون عليها اسم الضيف .

واشتملت الخدمة كذلك على خاصية إلغاء الطلب دون أي رسوم حتى ساعة واحدة قبل الموعد، بالإضافة إلى إدراج معلومة حجز السيارة في سجل الحجز الخاص بـ “السعودية” ليتم إرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة قصيرة (SMS) للضيف عند وصوله تتضمن اسم ورقم السائق للتواصل، ومما يميز هذه الخدمة أيضاً الربط بين حجز السفر والسائق بحيث يضمن في حالة تأخر الرحلة لسبب ما حيث تكون الشركة على دراية كاملة بتغير الأوقات، كما يتوفر دعم فني على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع بأرقام مجانية في المملكة وغيرها من البلدان .

وتعد هذه الخدمة الإضافية امتداد للخدمات الأخرى التي توفرها “السعودية” أثناء وبعد إتمام الحجز التي تشمل على سبيل المثال خدمات البيع المسبق للأمتعة، والاختيار المسبق للمقاعد، واستئجار السيارات، وخدمة تمديد آخر موعد لشراء التذاكر، وشراء قسائم الـ “واي فاي” وغيرها من الخدمات .