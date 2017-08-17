بعد إساءته وطلبه تزوير تقرير .. وزارة الصحة تحدد هوية المعتدي لفظيا على الطبيب المقيم

استقبل وزير الصحة د. توفيق الربيعة، صباح اليوم الخميس، الطبيب الذي تعرّض لإعتداء لفظي من خلال مقطع صوتي نُشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد رفضه طلب غير نظامي بصرف إجازة مرضية بمركز صحي بالرياض.

وذكرت «الصحة» عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي على «تويتر»، أنها أطلعت على المقطع الصوتي المنشور الذي يتبين فيه الاعتداء اللفظي على أحد منسوبيها من الجنسيات العربية الشقيقة، حيث تم تحديد هوية المعتدي بالتعاون مع الجهات المختصة وجاري اتخاذ اللازم تجاهه”.

وأكدت «الصحة» أنها لن تتوانى عن الملاحقة القانونية للمعتدي مع الجهات الأمنية المختصة لإيقاع العقوبة المشددة، كما أنها تتابع من قام بنشر المقطع الصوتي على شبكات التواصل الاجتماعي لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقدم د. الربيعة شكره للطبيب أثناء لقائه معه، لقاء أمانته ونزاهته وحرصه على تطبيق النظام، مؤكدا أن هذا الاعتداء مرفوض و لايمكن قبوله تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب، مشددا على الملاحقة القانونية لكل من يعتدي على منسوبي القطاع الصحي،مؤكدا على وقوفه الكامل مع الطبيب وزملائه وجميع منسوبي القطاع الصحي.

هذا وأكدت وزارة الصحة أنها حريصة على سلامة كافة منسوبيها وكوادرها الصحية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيا وجسديا، مبينة أنها لن تألو جهدا في سبيل حمايتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

وأهابت «الصحة» كافة منسوبيها بالتواصل المباشر مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية في حال الإعتداء اللفظي أو الجسدي.