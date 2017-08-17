 أمير منطقة الباحة يستقبل الجندي الزهراني المصاب في الحد الجنوبي  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الباحة يستقبل الجندي الزهراني المصاب في الحد الجنوبي 

أمير منطقة الباحة يستقبل الجندي الزهراني المصاب في الحد الجنوبي 
الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بمكتب سموه بديوان الامارة اليوم، الجندي أول احمد بن علي الزهراني ، الذي أصيب في الحد الجنوبي خلال تأدية عمله للدفاع عن دينه ووطنه.
ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما يسطره جنودنا البواسل من أعمال بطولية في ميدان العز والكرامة على الحد الجنوبي للدفاع عن دينهم ووطنهم ، مؤكداً سموه أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – والشعب السعودي يثمنون وبكل إجلال هذه البطولات والتضحيات التي تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف في سبيل رفعة الوطن وأهله .
وبين سمو أمير الباحة أن ما تعرض له الجندي الزهراني من إصابة تعد مصدر فخر واعتزاز كونها جاءت وهو في ميدان العزة والشرف ، سائلاً سموه الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل وان يشفي المصابين وان يرحم من استشهد منهم ، وأن يديم على هذا البلاد أمنها واستقرارها وان يحفظها من كل مكروه.
فيما أعرب الجندي الزهراني ، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة – اعزها الله – على ما توليه من اهتمام ورعاية لكافة منسوبي القوات العسكرية ، ولسمو أمير منطقة الباحة على استقباله الغير مستغرب من سموه الكريم معه ومع من سبقه من زملاءه الأبطال وما استمع إليه من سموه من كلمات تعكس مدى حرص واهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – بأبناء الوطن ، مؤكداً بانه يحرص عَلَى العودة مع زملائه بعد شفائه للدفاع عن دينه ووطنه ومليكه .
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ، ونائب مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة عبدالله بن علي حسن الغامدي .

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