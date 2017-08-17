 رئيس الطيران المدني يوجه المطارات بتقديم أفضل الخدمات للحجاج القطريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئيس الطيران المدني يوجه المطارات بتقديم أفضل الخدمات للحجاج القطريين

رئيس الطيران المدني يوجه المطارات بتقديم أفضل الخدمات للحجاج القطريين
واس - الرياض

وجه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، مدير مطار الملك فهد الدولي ومدير مطار الأحساء الدولي، بتقديم أفضل الخدمات للأشقاء القطريين، استجابة للأمر السامي، مبدياً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو نائبه على تذليل العقبات كافة.
وقال معاليه: “تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه لتقديم أفضل الخدمات للحجاج من الأشقاء القطريين، يعمل مطار الملك فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي بكل جهد لتقديم الخدمات وتسخير الإمكانات كافة لهم، إضافة إلى المطارات الأخرى مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ودعم الخطوط السعودية بالخانات الزمنية اللازمة لتسهيل مهمتهم”.
وأكد معاليه أن الهيئة ترحّب بالحجاج والمعتمرين القطريين وتنفذ بدقة توجيهات الدولة في ذلك، إضافة إلى أنها تعمل على تسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة”، مشيرا إلى أن الهيئة تبذل في خدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار أقصى الجهود لتسهيل أدائهم مناسكهم بيسر وسهولة.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني في بيانات سابقة لها، شددت على تمكين الراغبين من الجنسية القطرية من أداء مناسك الحج أو العمرة، وأنها ملتزمة بما أكدته وزارة الحج والعمرة في المملكة بخصوص حرص حكومة المملكة على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من القطريين في أي وقت.

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