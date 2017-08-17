أمير نجران يعزز الرقابة الإدارية والمالية إلكترونيّا

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، نظام إدارة الموارد المالية والبشرية، لتعزيز الرقابة إلكترونيًّا على الأعمال الإدارية والمالية داخل الإمارة، وتقديم خدمات ميسّرة لعموم الموظفين، وذلك بحضور وكيل الإمارة المكلف، الدكتور حمود بن سماح المجلاد.

وقدّم المشرف على تطوير الخدمات الإلكترونية بالإمارة، الدكتور حمد بن سعيد لسلوم، شرحًا لسمو أمير المنطقة، عن الخدمات التي يقدمها النظام على مستوى منظومة العمل عامة أو الموظف بشكل خاص، فيما وجّه سموه بتشغيل النظام في المحافظات، بالاستفادة من مشروع الربط الإلكتروني الذي تم إطلاقه مؤخرًا.