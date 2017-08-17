إنها إجراءات دخول “100” حاج قطري بضيافة خادم الحرمين الشريفين

ذكرت بعض وسائل الإعلام أن مدير الجوازات في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، أكد اليوم الخميس، إنه تم إنجاز إجراءات دخول “100” حاج من الأشقاء القطريين حتى الآن، مضيفا أنه تم بدء دخول الحجاج القطريين عبر المنفذ الآن.

واستقبل نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام في جدة الشيخ عبدالله بن على بن عبدالله بن جاسم آل ثانى.

وأكد الشيخ عبدالله بن على خلال الاستقبال أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ، وقدم الشيخ وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.