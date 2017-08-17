“أمير الباحة” يقتني عدد من الاعمال الفنية بمعرض فنون سعودية

اقتنى صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة عدد من الأعمال الفنية بعد تشريفه بافتتاح معرض فنون سعودية الذي اقامته جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة.

وأوضح علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة أن تشريف سمو أمير المنطقة بافتتاح معرض فنون سعودية لفناني المملكة يعد دعما للحركة الثقافية والفنية بالمنطقة، وأن مبادرة سموه باقتناء عدد من اللوحات التشكيلية والصور الفوتغرافية والمجسمات يعد بمثابة دعم غير مستغرب للمثقفين والفنانين بمنطقة الباحة.

وأضاف البيضاني أن مبادرة سموه باقتناء اللوحات يعد من حرص سمًوه لدعم ابناءه الفنانيين والفنانات لمواصلة حراكهم الفني والنهوض بمواهبهم للرقي بالمجتمع.

وثمن البيضاني دعم سمو أمير المنطقة تجاه الجمعية ولجانها الفنية لمواصلة مسيرتها وعملها في خدمة أبناء وبنات المنطقة.