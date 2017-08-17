 وزير النقل : منظومة النقل تؤكد كامل استعداداتها لاستقبال الحجاج القطريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزير النقل : منظومة النقل تؤكد كامل استعداداتها لاستقبال الحجاج القطريين

وزير النقل : منظومة النقل تؤكد كامل استعداداتها لاستقبال الحجاج القطريين
واس - الرياض

أكد معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أنه منذ توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافة الحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج، واستجابة لتوجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- بسرعة التنفيذ وتقديم جميع التسهيلات للأشقاء القطريين الراغبين بالدخول عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضتهم، أن جميع قطاعات منظومة النقل على استعداد كامل لاستقبال ضيوف الرحمن من دولة قطر .
وقال معاليه في تصريح :” سمحت هيئة النقل العام للناقلين البريين بتوفير خدمات النقل للحجاج القطريين، إضافة الى استكمال جميع الاستعدادات في مطار الملك فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج، كذلك جاهزية طرق وزارة النقل من المنفذ الحدودي إلى مناطق المملكة”.
ورفع وزير النقل الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو نائبه – أيدهما الله – على التوجيهات التي تأتي امتداداً لما تبذله حكومتنا الرشيدة وقطاعاتها كافة من تسخير للجهود والامكانات في جميع الميادين لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير جميع وسائل الرعاية لهم منذ لحظة قدومهم إلى المملكة ليتموا أداء مناسكهم بكل يُسر وراحة وأمن واطمئنان، وحتى مغادرتهم .

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