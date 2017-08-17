 ‏في جراحة معقدة.. “إعادة بناء جمجمة” لطفل يمني بـ” سعود الطبية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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‏في جراحة معقدة.. “إعادة بناء جمجمة” لطفل يمني بـ” سعود الطبية”

‏في جراحة معقدة.. “إعادة بناء جمجمة” لطفل يمني بـ” سعود الطبية”

حققت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في جراحة المخ والأعصاب، إنجاز طبي عالمي، حينما نجحت في إعادة بناء جمجمة لطفل يمني يبلغ من العمر تسع سنوات، بعد تعرضه لحادث مروري نتج عنه وفاة أسرته ، وإصابة الطفل بتهشم عظم الجمجمة الأمامية.

وأوضحت المدينة بأن الفريق الطبي نجح في جراحة نادرة ومعقدة عالمياً، حيث حضر الطفل بحالة حرجة جداً،  وذلك بسبب ضغط عظم الجمجمة على المخ.

وأضافت المدينة: أن العملية استغرقت ثلاث ساعات من خلال فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب د. أنخل هورالمانسا، وأثمرت عن نزع النصف الأمامي من الجمجمة واستبداله بالعظم الإصطناعي من مادة ” هيدروكسيباتيت”.
ونوهت المدينة بأن التعاون الدولي بين مدينة الملك سعود الطبية والمنظمات الطبية العالمية، ساعد في نجاح العملية النادرة، من خلال ما قدمه رئيس جراحة الأعصاب للاتحاد العالمي للجمعيات العصبية د.فرانكو سيرفادي، من حلول في العلاج اللازم.
ونوهت المدينة أن الطفل الآن بحالة مستقرة، ويستعد للخروج خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد أن كانت فرصته في الحياة ضئيلة
تجدر الإشارة إلى أن المدينة تقوم بالعديد من العمليات الجراحية النادرة في مجال المخ والأعصاب، التي تعكس تطورها في الخدمات الطبية.

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