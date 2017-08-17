 المملكة تسعى لافتتاح قنصليتين في النجف والبصرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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المملكة تسعى لافتتاح قنصليتين في النجف والبصرة

المملكة تسعى لافتتاح قنصليتين في النجف والبصرة
المناطق - الرياض

أكد السفير العراقي لدى السعودية رشدي العاني أن المملكة تسعى لافتتاح قنصليتين في مدينتي النجف والبصرة العراقيتين.

وقال العاني في حوار مع صحيفة “اليوم” السعودية: “المملكة سلمتني طلبا عاجلا جدا لفتح قنصلية عامة بالنجف، وهناك نوايا لافتتاح قنصلية سعودية في البصرة، ونحن نرحب بهذا الأمر ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأوضح أنه سيتم قريبا افتتاح منفذ الجميمة السعودي مع العراق، معلنا أن العمل جارٍ على قدم وساق لكي يتم تشغيل المنفذ البري الذي يخدم مناطق جنوبي العراق ، إلى جانب منفذ “جديدة عرعر” الذي شهد قبل أيام عبور أول وفود حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف العاني أن العلاقات السعودية العراقية تمر بأوج تطورها ونموها منذ إعادتها من جديد، مشيرا إلى أن لدى البلدين تنسيق لمكافحة “سرطان” الإرهاب.

وتابع السفير أن هناك انفتاحا من الحكومتين على بعضهما البعض تجلى ذلك في زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والوفد المرافق له للسعودية، ولقائه مع  الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده.

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