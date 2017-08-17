 الحوثيون يعتقلون 3 موظفين في السفارة الأمريكية في صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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الحوثيون يعتقلون 3 موظفين في السفارة الأمريكية في صنعاء

الحوثيون يعتقلون 3 موظفين في السفارة الأمريكية في صنعاء
المناطق - اليمن

أفاد مصدر أمني يمني لوكالة نوفوستي الروسية بأن قوة أمنية تابعة لجماعة الحوثيين أوقفت 3 من موظفي سفارة الولايات المتحدة في صنعاء ونقلتهم إلى مكان مجهول، دون إبداء الأسباب.

وذكر المصدر للوكالة الروسية، أسماء الدبلوماسيين الأمريكيين الموقوفين لدى الحوثيين، وهم هشام العميسي وأسامة الأنسي وعصام المحويتي، موضحا أن الجماعة لم توجه لهم تهما محددة ولم تعلن بعد بشكل رسمي عن عملية التوقيف.

وذكر قريب أحد المعتقلين لوسائل الإعلام المحلية أنه لم يُسمح لأقارب الموقوفين الاتصال بأسرهم، التي لا تعلم شيئا عن ظروف اعتقالهم.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد ذكرت في وقت سابق أن قوة أمنية قامت بتوقيف 12 موظفا من البعثة الأممية والسفارة الأمريكية في صنعاء، إلا أن مكتب الأمم المتحدة المحلي للشؤون الإنسانية نفى اعتقال أي من موظفيه واصفا هذا النبأ بأنه “غير صحيح”.

وكان عدد من القتلى والجرحى الحوثيين سقطوا جراء غارات لطائرات التحالف العربي بقيادة السعودية على مواقع لهم شرقي مديرية موزع غربي محافظة تعز جنوب اليمن.

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