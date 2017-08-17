المؤسسة العامة للري ترفع السيارات والهياكل التالفة من القطاع الزراعي

تقوم المؤسسة العامة للري ضمن اختصاصاتها ومهامها في المحافظة على نظافة الواحة الأحسائية, وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة برفع السيارات التالفة والهياكل المعدنية من احرام ومرافق المؤسسة بالقطاع الزراعي في المناطق لواقعة تحت اشرافها.

وذكر المدير المساعد للعمليات بالمؤسسة م. عبدالعزيز بن رشود الرشود أن المؤسسة تبذل أقصى الجهود للمحافظة على السلامة البيئية ونظافة الواحة الزراعية بإزالة ورفع السيارات والهياكل التالفة من أحرامها حيث أن وجودها يعيق حركة المرور وآليات ومعدات الصيانة الخاصة بالمؤسسة كما أنها تكون مأوى للحيوانات الضالة وتشويهاً للمنظر العام داخل الواحة.

وأضاف الرشود أن المؤسسة قامت برفع عدد (180) من السياراتوالهياكل التالفة من أحرامها خلال هذا الأسبوع بعد إعطاء مهلة تحذيرية لمالكيها لرفعها خلال 15 يوما, وكذلك تم إزالة اللوحات العشوائية من أحرام المؤسسة ما يقارب ( 250) لوحة متفاوتة الأحجام, مؤكداً استمرار المؤسسة في معالجة الظواهر السلبيةوإزالة كل ما يشوه المنظر العام وجمالية الواحة الزراعية بالأحساء.

وفي هذا الصدد تؤكد المؤسسة حرصها على توعية المواطنين والمقيمين بالأنظمة للمحافظة على الواحة الزراعية.



