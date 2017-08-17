 مركز الأميرة جواهر يختتم ورشة “الإبداع الوظيفي” بالتعاون مع وزارة العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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مركز الأميرة جواهر يختتم ورشة “الإبداع الوظيفي” بالتعاون مع وزارة العمل

مركز الأميرة جواهر يختتم ورشة “الإبداع الوظيفي” بالتعاون مع وزارة العمل
المناطق - سبيكة الدوسري
اختتمت أمس ورشة العمل الذي قدمها صندوق الأميرة نوف بمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالتعاون مع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية والتي أستمرت خمسة أيام بعنوان “الإبداع الوظيفي”.
وتأتي أهمية الورشة شعوراً من صندوق الأميرة نوف لخدمة المرأة بقيمة الجانب الأخلاقي ودوره في دفع عجلة تطور العمل والارتقاء بالمجتمع والأفراد، كما تعزز تحقيق الهوية التنظيمية والاستقرار الوظيفي في المنشآت، وتعرف بضرورة تطبيق مدونة قواعد السلوك الأخلاقي السليم وتنمي الرقابة الذاتية لدى العاملين في مختلف المنشئات وتؤكد التأثير الكبير للأخلاق وقواعد السلوك في حياة الافراد والجماعات.
وكرمت مديرة المركز الأستاذة رؤى باحارث المدربة ندى منشي على ماقدمته لإنجاح الورشة بالإضافة إلى الداعمين في البرنامج ، مؤكدة على ضرورة تطوير مهارات الموظفات في مجال الإبداع وإكسابهن المهارات اللازمة  لتحقيق التميز في حياتهنّ المهنية.
فضلاً عن ذلك فإن الورشة تلقي الضوء على دور أخلاقيات العمل عند تحقيق النجاح للمؤسسة والنهوض بها من خلال ” التركيز على السلوك العام الراقي والدافعية والعمل بروح الفريق والتواصل الفعّال فضلاً عن التعاون والتنظيم.
ونظراً للدور الهام الذي تلعبه القيم الأخلاقية المتعلقة بالممارسة المهنية في تحسين أداء العامل واستثماره لوقته بالشكل الأمثل وسعيه لتحقيق أفضل عائد للمجتمع بما ينسجم مع مراحل تطوره وتقدمه ويتسق مع منظومة القيم التي يحملها الفرد تجاه ذاته وتجاه المجتمع، فقد تزايد الاهتمام في الوقت الحاضر بأخلاقيات العمل، وبدا واضحاً أن المؤسسات تتسابق للتوعية بأخلاقية المهنة، وبعد أن شكلت الكفاءة مركز الاهتمام الوحيد أصبحت الأخلاقيات تحظى بالاهتمام الأكبر ويعاد صياغة الأهداف والسياسات بطريقة تبرز المسؤولية الأخلاقية، ويلاحظ في السنوات الأخيرة اهتمام المجتمع بموضوع مكافحة الفساد الوظيفي وكذلك موضوع الشفافية وسلامة الإجراءات في مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص، ويسجل للدولة والمؤسسات على اختلاف اشكالها وبيئات عملها محاولات تنمية السلوك المهني لدى العاملين فيها.
هذا وأفادت مديرة صندوق الأميرة نوف أ. مديحة السوادي أنها حريصه كل الحرص على أهمية الإبداع الوظيفي والذي يأتي وفقا لرؤيه ٢٠٣٠ لدعم ما يختص بتنمية مهارات الشباب العمليه حسب تعبيرها.

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