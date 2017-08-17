حاج قطري: استقبلونا بكل احترام وتقدير .. والإجراءات ليست معقدة ولم تتجاوز 20 دقيقة

وصف حاج قطري كيفية استقباله داخل المملكة فور وصوله إلى منفذ سلوى البري، مؤكدا أنه لم يجد إلا الاحترام والتقدير وسهولة الإجراءات.

وقال الحاج مسفر الهاجري في مقابلة مع “الإخبارية” إن الإجراءات “أسهل من السهل”، مؤكدا أنه لا يوجد فيها أي تعقيد أو شوائب.

وأضاف: “خدمونا من الباب إلى أن خرجنا المخرج النهائي، بكل احترام وتقدير وسلاسة في الإجراءات، وما أخذنا في الوصول إلا أقل من 20 دقيقة ونحن في أراضي السعودية”.