 مواطن يعفو عن قاتل ابن عمه في ساحة القصاص وسط تكبيرات الحاضرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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مواطن يعفو عن قاتل ابن عمه في ساحة القصاص وسط تكبيرات الحاضرين

مواطن يعفو عن قاتل ابن عمه في ساحة القصاص وسط تكبيرات الحاضرين
المناطق - خميس مشيط

شهدت ساحة القصاص بخميس مشيط، صباح اليوم، مشهداً مهيباً عندما أعلن كل من المواطن علي بن نومه القريشي وإخوانه، عن العفو لوجه الله عن ابن عمهم سعيد بن نومه القريشي من القصاص الذي صدر بحقه لقتله أخيهم قبل سنوات.

وكان من المقرر تنفيذ الحكم الشرعي بحقه صباح اليوم الخميس وسط حضور أمني كثيف، إلا أن العفو سبق التنفيذ عندما قرّر أهل الدم إيقافَ القصاص وإعتاق رقبة قاتل أخيهم لوجه الله، حيث تعالت أصوات التكبير والشكر لله ثم لأصحاب الدم، حيث ضربوا بذلك أروع صور العفو والتلاحم بين أبناء المجتمع السعودي.

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