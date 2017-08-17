البرلمان العربي: توجيهات خادم الحرمين تعبر عن نبل الأخلاق ونخوة العرب

ثمن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالموافقة على دخول الحجاج القطريين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي دون تصاريح إلكترونية لأداء مناسك الحج، ونقل الحجاج القطريين جواً على ضيافة مقامه السامي الكريم.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم، أن هذا الأمر الكريم يعبر عن شهامة الموقف ونبل الأخلاق ونخوة العرب، منوهاً بأن كلها خصال حميدة اتسمت بها شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وأوضح أن هذا التوجيه يُعبر عن حرص خادم الحرمين الشريفين على جمع الكلمة ووحدة الصف ولم الشمل في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة الحالية التي تشهدها منطقة الخليج العربي والعالم العربي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا الأمر الكريم يعبر عن متانة العلاقات وعمقها ورسوخها بين قادة وشعوب دول الخليج العربي، ويأتي امتداداً للنهج المبارك الذي يسير عليه ملوك المملكة العربية السعودية في تقديم المبادرات والدعم والتأييد والمساندة لكل ما يخدم قضايا العرب والمسلمين ويعمق الوحدة والترابط والتضامن بين قادة وشعوب العالم العربي والإسلامي.