زيدان يتصدر مرشحي “الفيفا” لجائزة أفضل مدرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، قائمة من 12 مرشحا لجائزة أفضل مدرب لهذه السنة، أبرزهم مدرب نادي ريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدين زيدان.

وقاد زيدان فريقه هذه السنة إلى استعادة لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2012، والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، ليكون أول فريق يحقق هذا الإنجاز منذ اعتماد التسمية الجديدة للبطولة.

وأحرز ريال الكأس السوبر الإسبانية على حساب برشلونة، ليرفع زيدان ألقابه مع النادي الملكي إلى 7، منذ توليه مهامه خلفا للإسباني رافايل بينيتيز في يناير/كانون الثاني 2016.

ومن المرشحين للجائزة أيضا الإيطالي أنطونيو كونتي الذي قاد تشيلسي إلى لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والبرتغالي جوزيه مورينيو الفائز مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، وماسيميليانو أليغري الذي قاد يوفنتوس الإيطالي إلى لقبه السادس على التوالي في الدوري الإيطالي.

كما تضم القائمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي (بايرن ميونيخ الألماني)، الإسباني لويس أنريكي (ترك منصبه في تدريب برشلونة الإسباني نهاية الموسم الماضي)، الإسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، البرتغالي ليوناردو جارديم (موناكو الفرنسي)، الألماني يواكيم لوف (منتخب ألمانيا)، الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو (توتنهام هوتسبر الإنجليزي)، الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني)، البرازيلي تيتي (منتخب البرازيل).

ويعلن الفيفا أسماء الفائزين بجوائزه في حفل يقام في العاصمة البريطانية لندن في 23 أكتوبر/تشرين الأول.