عملاق التجزئة “أمازون” يخسر 6 مليارات دولار في دقائق.. و السبب ترامب!

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقع “أمازون”، على تويتر، وذكر أن الشركة قد تسببت في أضرار بالغة لتجارة التجزئة وفقدان العديد من الوظائف في هذا القطاع.

وعقب هذه التغريدة، هبط سهم “أمازون” أمس الأربعاء بشكل قوي ما أسفر عن خسارة الشركة نحو 6 مليارات دولار من قيمتها السوقية في دقائق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وأدنى مستوى سجله سهم “أمازون” خلال تداولات أمس الأربعاء كان عند مستوى 956.92 دولار، وقلص السهم بعدها خسائره لكنه ما يزال في المنطقة الحمراء.

وخلال تعاملات، اليوم الخميس، انخفض سهم “أمازون” بحلول الساعة 18:13 بتوقيت موسكو (15:13 بتوقيت غرينيتش) بمقدار 0.86% أو 8.42 دولار إلى 969.76 دولار.