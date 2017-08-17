وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الطائف ويشيد بالخدمات المقدمة

تفقد وكيل وزارة الصحه للخدمات العلاجية الدكتورطريف الاعمى عدد من مستشفيات صحة الطائف واستعرض برفقة مدير الصحه بالطائف صالح بن سعد المونس الاجراءات الطبيه المتبعه ووسائل الحمايه والوقايه الطبيه والخدمات الصحيه المقدمه وسلامتها

كما والتقى عدد من المرضى المنومين بمجمع الملك فيصل الطبي واطلع على الخدمات الصحيه المقدمه فيما تجول وكيل الوزاره في اقسام مبنى مستشفى النساء والولاده الجديد والمزمع اطلاقه خلال الفتره المقبله واطلع على التجهيزات والترتيبات المعده لتشغيله

هذا ودشن وكيل الوزاره مشروع تطوير بيئة العمل في مركز صحي الوشحاء الذي خضع للتطوير والتجديد بما يتلائم وبيئة العمل المطوره لتقديم الخدمه الصحيه المثلى وسط بيئه نموذجيه

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف بالنيابه ماجد الزهراني مشيرا ان الزياره تأتي ضمن الزيارات التفقديه المجدوله لتفقد الخدمات الصحيه المقدمه مضيفا ان وكيل الوزاره اشاد بما شاهده من خدمات صحيه مقدمه واوصى بتعزيز تلك الجهود لخدمة المريض