 وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الطائف ويشيد بالخدمات المقدمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الطائف ويشيد بالخدمات المقدمة

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الطائف ويشيد بالخدمات المقدمة
المناطق - عادل الزهراني
تفقد وكيل وزارة الصحه للخدمات العلاجية الدكتورطريف الاعمى عدد من مستشفيات صحة الطائف واستعرض برفقة مدير الصحه بالطائف صالح بن سعد المونس الاجراءات الطبيه المتبعه ووسائل الحمايه والوقايه الطبيه والخدمات الصحيه المقدمه وسلامتها

كما والتقى عدد من المرضى المنومين بمجمع الملك فيصل الطبي واطلع على الخدمات الصحيه المقدمه فيما تجول وكيل الوزاره في اقسام مبنى مستشفى النساء والولاده الجديد والمزمع اطلاقه خلال الفتره المقبله واطلع على التجهيزات والترتيبات المعده لتشغيله

هذا ودشن وكيل الوزاره مشروع تطوير بيئة العمل في مركز صحي الوشحاء الذي خضع للتطوير والتجديد بما يتلائم وبيئة العمل المطوره لتقديم الخدمه الصحيه المثلى وسط بيئه نموذجيه
اوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف بالنيابه ماجد الزهراني مشيرا ان الزياره تأتي ضمن الزيارات التفقديه المجدوله لتفقد الخدمات الصحيه المقدمه مضيفا ان وكيل الوزاره اشاد بما شاهده من خدمات صحيه مقدمه واوصى بتعزيز تلك الجهود لخدمة المريض

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