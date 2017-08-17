أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد الجندي الحارثي..

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين،– حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الجندي اول محمد بن علي الحارثي -رحمه الله- أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في قطاع العارضة بمنطقة جازان‪.وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارته لوالد الشهيد وأسرته بمنزلهم بإسكان الخارش التابع لمحافظة صامطة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة، أرض الحرمين الشريفين، هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن‪.من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد الحارثي عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على التعزية، مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي‪.حضر العزاء محافظ صامطة عبدالعزيز بن محمدر الطيار وعدد من المسؤولين‪