جمرك سلوى يُكمل كافة استعداداته لاستقبال وخدمة الحجاج

أكملت الجمارك السعودية كافة استعداداتها في جمرك سلوى لاستقبال وخدمة الحجاج القطريين الذين يرغبون في الدخول للمملكة لأداء مناسك الحج، وذلك بتوفير جميع الإمكانات البشرية والمادية والتجهيزات التقنية في الجمرك لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، وتيسير دخولهم إلى المملكة بسلام واطمئنان لتأدية مناسكهم بكل راحة وأمن وخشوع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية، الذين يرغبون في الدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية.

وأكدت مصلحة الجمارك العامة أن هذه التوجيهات الكريمة تأتي امتدادًا لما تبذله حكومتنا الرشيدة من جهود لا حصر لها في جميع الميادين لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة وسائل الرعاية لهم منذ لحظة قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم بسلامة الله وحفظه، تضع على عاتق الجميع مسؤوليات أكبر لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.