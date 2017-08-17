 إيرادات على بابا تفوق التوقعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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إيرادات على بابا تفوق التوقعات

إيرادات على بابا تفوق التوقعات
المناطق - وكالات

تجاوزت على بابا، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، توقعات المحللين مع ارتفاع إيراداتها في الربع الأول 56 بالمئة مدفوعة بنمو المبيعات عبر الإنترنت والتي تشكل معظم نشاطها.
وتظهر نتائج أعمال الشركة الصادرة، الخميس، أن مجموعة علي بابا القابضة، إحدى أعلى الشركات قيمة في آسيا، تستفيد من تنامي مشتريات الصينيين لجميع المنتجات تقريبا، من الملابس حتى السلع الفاخرة، عبر الإنترنت.

وارتفعت أسهم علي بابا أكثر من 18 بالمئة هذا العام بدعم من الزيادات المطردة في إيرادات أنشطتها للتجارة والنمو القوي لوحداتها التابعة للحوسبة السحابية والترفيه حتى في الوقت الذي لم تؤت فيه استثمارات في المتاجر التقليدية ثمارها بعد.

وزادت إيرادات على بابا إلى 50.1 مليار يوان (7.51 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو مقارنة مع متوسط توقعات المحللين البالغ 47.7 مليار يوان وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، دانيال تشانغ، في بيان “تقنيتنا تقود النمو القوي عبر شتى أعمالنا وتعزز مركزنا بما يتجاوز أنشطة التجارة الأساسية”.

وشكلت الإيرادات من الأنشطة الأساسية للتجارة الإلكترونية لعلي بابا 86 بالمئة من إجمالي الإيرادات في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو ارتفاعا من 73 بالمئة في نفس الفترة قبل عام.

وزاد صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى نحو المثلين، ليبلغ2.17 مليار دولار بما يعادل 83 سنتا للسهم.

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