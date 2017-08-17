 حمار مفخخ يقتل 3 دواعش في العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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حمار مفخخ يقتل 3 دواعش في العراق

حمار مفخخ يقتل 3 دواعش في العراق
المناطق - العراق

قتل ثلاثة من مقاتلي داعش وجرح خمسة آخرون بعد انفجار عبوة ناسفة كانوا يفخخون بها حمارا، حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الخميس.
وكان الإرهابيون يحاولون استخدام تكتيكات جديدة في منطقة الرشاد في العراق، على بعد حوالي جنوب غرب كركوك، عن طريق تحويل الدواب إلى سلاح حرب.

ويعتقد أن الإرهابيين كانوا سيرسلون الحمار إلى جبال حمرين شمال شرقي البلاد لاستهداف قوات أمنية.

وفي يونيو الماضي، تحطمت أسنان سيدة تعمل لصالح داعش وكانت تلقب بـ” فكي التمساح”، عندما تعرضت لهجوم انتقامي ردا على قيامها بمعاقبة مئات النساء بالعض، بسبب انتهاكهم لقوانين اللباس.

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