 مدينة الحجاج في محافظة الخرج تبدأ في استقبال ضيوف الرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدينة الحجاج في محافظة الخرج تبدأ في استقبال ضيوف الرحمن

مدينة الحجاج في محافظة الخرج تبدأ في استقبال ضيوف الرحمن
المناطق -أشرف العصيمي
بدأت مدينة الحجاج بمحافظة الخرج والتي تقع في برج الخرج إستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دول الخليج العربي ” عمان ، الامارات وقطر ” على مدار الساعه .
هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري حرص البلدية على توفير كافة الأمكانيات والتجهيزات لاستقبال حجاج بيت الله من أماكن الضيافة وأماكن التي تم تجهيزها لراحة الحجيج وتقديم هدايا الحجيج ، والتي حرصت فيها البلدية على وضع اللوحات والبروشورات الإرشادية للمدينة في مداخل الحجيج القادمين عن طريق البر إضافة إلى الطرقات المؤدية للمدينة ، وكذلك تحتوي المدينة على مشاركة من وزارة الشئون الإسلامية ومستشفى الملك خالد بتوفير عيادة طبية ومشاركة كشافة إدارة التربية والتعليم .
الجدير ذكره أن مدينة الحجاج بمحافظة الخرج بدء العمل بها للعام الثامن على التوالي .

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