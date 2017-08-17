مدينة الحجاج في محافظة الخرج تبدأ في استقبال ضيوف الرحمن

بدأت مدينة الحجاج بمحافظة الخرج والتي تقع في برج الخرج إستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دول الخليج العربي ” عمان ، الامارات وقطر ” على مدار الساعه .

هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري حرص البلدية على توفير كافة الأمكانيات والتجهيزات لاستقبال حجاج بيت الله من أماكن الضيافة وأماكن التي تم تجهيزها لراحة الحجيج وتقديم هدايا الحجيج ، والتي حرصت فيها البلدية على وضع اللوحات والبروشورات الإرشادية للمدينة في مداخل الحجيج القادمين عن طريق البر إضافة إلى الطرقات المؤدية للمدينة ، وكذلك تحتوي المدينة على مشاركة من وزارة الشئون الإسلامية ومستشفى الملك خالد بتوفير عيادة طبية ومشاركة كشافة إدارة التربية والتعليم .

الجدير ذكره أن مدينة الحجاج بمحافظة الخرج بدء العمل بها للعام الثامن على التوالي .