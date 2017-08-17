 7 رحلات تنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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7 رحلات تنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

7 رحلات تنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة
المناطق - الرياض

بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، خصصت الخطوط الجوية العربية السعودية عدد 7 رحلات من طراز (بوينج 777-300) -وهي من الطائرات الحديثة جداً- حسب الجدول المرفق، وذلك لنقل الحجاج القطريين من الدوحة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وستكون الرحلات في الفترة من 22-25 أغسطس، فيما ستكون رحلات العودة يوم 5 سبتمبر بعد نهاية الحج.

واوضح المهندس محمد العتيبي مدير عام النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني أن الخطوط العربية الجوية السعودية تستعد لتسيير الرحلات المحددة بعد أن تقدمت بطلب الحصول على التصاريح اللازمة من قبل السلطات القطرية، ولم تحصل على التصاريح حتى الآن.

وأضاف العتيبي أنه بالنسبة للحجاج القطريين الذين يرغبون السفر عن طريق مطاري الدمام أو الأحساء، فسيتم نقلهم على رحلات السعودية المجدولة أو توفير رحلات خاصة إذا دعت الحاجة لذلك مشيرا الى أن جميع الرحلات المذكورة ستكون على نفقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني وجهت جميع مطاراتها بتقديم جميع ما يلزم من مساعدة للحجاج القطريين إنفاذاً للأمر الملكي الكريم، وتخصيص الخانات الزمنية اللازمة للخطوط السعودية لتسيير الرحلات القادمة من الدوحة لموسم الحج.

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