انقلاب ناقلة ديزل بالطريق الدولي بين بيش والدرب والدفاع المدني يزيل المادة يطهر الموقع ويعيد فتح الطريق

أدى انقلاب ناقلة بترول ديزل بالطريق الدولي ما بين محافظتي بيش والدرب الى إغلاق مسار الطريق وتدخلت فرق الدفاع المدني ، والتي قامت بعزل الموقع وازالة المادة البترولية وإعادة فتح الطريق مجددا للمركبات بعد زوال الضرر ..واوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن ال صمغان انه وردنا بلاغ عن انقلاب ناقلة بترول محمله بمادة(الديزل) وذلك على الطريق الدولي مابين محافظة الدرب ومحافظة بيش ادى الى تسرب المادة البترولية على الطريق حيث تم عزل الموقع بالكامل والتعامل مع الحادث بازالة الديزل من الموقع وتطهيرة ونتج عن الحادث اصابة سائق الناقلة وتم نقلة للمستشفى قبل وصول فرق الدفاع المدني.وابان ال صمغان بانه تم اعادة فتح الطريق الدولي للماره بعد التاكد من زوال الخطر.