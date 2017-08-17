الهلالي يضيء ليل أدبي جدة بأمسية روائية

وتحدث الهلالي عن روايته سدرة المنتهى قائلا هي سلسلة من الأزمنة و أردت من خلالها استلهام الماضي المضيء للأمة، ونقر عيون الحاضر الأسود، واستلهام الدروس والعبر لإسقاطها على المستقبل الغامض الذي ينتظرنا ولا يبشر بالخير. فالرواية في فنتازيتها تحاول استنهاض همة العربي اليوم، والخروج من مأزق مصدر النفط اليتيم، وخلق مصادر دخل بديلة، والتركيز على العقل العربي بدلا عن تجييش العواطف
وفي الجولة الأولى للأمسية قرأ الهلالي مقاطع من روايته مفندا سبب التسمية بأنها توحي بشجرة السدرة التي تنبت في قريته وأنها منتهى الإبداع وصنع الله في خلقه وفتح المجال للعدد من مداخلات الحضور منهم الدكتور يوسف العارف وعبدالعزيز قزان وفايز الثبيتي والقاص علي المالكي والشاعر علي الشهري والشاعرة نادية بنون والتي جاءت في مجملها مناقشة للروائي الهلالي حول نصوصه، ونوقشت كذلك خلال المداخلات هموم السُراد، وبعضاً من الإشكالات الفنية في تقنية النصوص السردية، وفي نهاية الأمسية أهدى الدكتور احمد الهلالي نسخاً موقعه من روايته سدرة المنتهى فيما تسلم شهادة شكر وتقدير من أدبي جدة
التعليقات (٠) اضف تعليق