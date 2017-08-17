 485 أسرة تستفيد من خدمات “البر”بأم الساهك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 25 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 17 أغسطس 2017 ميلاديا

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485 أسرة تستفيد من خدمات “البر”بأم الساهك

485 أسرة تستفيد من خدمات “البر”بأم الساهك
المناطق – منال الدوسري
استفادت 485 أسرة من خدمات فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية بأم الساهك خلال شهر شوال الماضي .
وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سميربن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بكافة فروعها بالمنطقة الشرقية لإيصال الدعم للمستفيدين في كافة مناطق الشرقية والهجر والقرى التابعة لها مبينا أن المساعدات التي قدمت لهذه الأسر مساعدات مادية وعينية وتنموية حيث قدمت الجمعية لهذه الأسر مساعدات صحية وتعليمية وغذائية  مبينا أن فرع الجمعية بأم الساهك يعمل حاليا على برنامج الحج لمساعدة أسر أم الساهك على أداء الفريضة ممن لم يسبق لها الحج بالتنسيق مع حملة الراجحي الخيرية وفرع الجمعية بالدمام “دار الخير” .
فيما أشار مدير فرع جمعية البر بأم الساهك علي مكرشي أن الفرع قدم لهذا الشهر 600  سلة غذائية لعدد 300 أسرة مستفيدة مبينا أن الجمعية قامت ببحث ميداني ل25 أسرة هذا الشهر للتحقق من استحقاق هذه الأسر للمساعدات التي تقدمها الجمعية لهم عبر الزيارات الميدانية وعن الساعات التطوعية بالفرع عبر المكرشي أن الفرع استقطب خلال شهر شوال فقط 10 متطوعين عمل كل متطوع منهم بإجمالي 15 ساعة تطوعية أسبوعيا.

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